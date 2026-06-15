Каскадер Додиев, известный по фильму «Майор Гром», погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб известный каскадер из фильма «Майор Гром» Чингиз Додиев. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в Telegram-канале Shot.

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Мужчина попал под обстрел 3 июня при выполнении боевой задачи на Купянском направлении. У артиста остались две дочери и супруга. На фронт он отправился добровольцем еще три года назад.

Додиев выполнял сложные трюки в фильмах «Майор Гром», «Солнцепек», «Мастер и Маргарита», «Василий Теркин», «Наш спецназ» и ряде других. До СВО он увлекался армейским рукопашным боем.

Каскадер имел звание кандидата в мастера спорта, работал тренером. Был награжден медалями Жукова, «За боевые отличия», «За отвагу» и «Участнику СВО», уточнили в публикации.

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