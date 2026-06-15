Вассерман указал на популярное у россиян заблуждение о себе

Многие россияне неправильно произносят фамилию эрудита, участника интеллектуальных шоу и депутата Госдумы Анатолия Вассермана. На популярное заблуждение о себе Вассерман указал в интервью журналисту Антону Красовскому.

По словам Вассермана, люди часто ставят ударение на последний слог его фамилии, следуя норме произношения еврейских имен собственных, в то время как правильным было бы делать ударение на первом слоге.

Депутат заявил, что время от времени поправляет собеседников, которые делают ошибки в его фамилии.

Ранее сообщалось, что Вассерман отказался от переизбрания в Госдуму.