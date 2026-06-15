Звезда сериала «Просто Мария» прибыла в Россию

Любимица российских телезрителей практически не изменилась за 30 с лишним лет. Все та же улыбка, густые черные локоны и неповторимый шарм.

© соцсети

64-летняя Виктория Руффо впервые за много лет прибыла в Россию. Появление звезды мыльных опер ожидаемо произвело фурор. Цветущая и моложавая «просто Мария» посетила кинофестиваль в Сочи, где охотно общалась с журналистами и фотографировалась с поклонниками.

Актриса, внешностью которой не устают восхищаться преданные фанаты, без лишней скромности призналась, что и сама приятно удивлена тем, как красиво стареет. В беседе Gazetametro Руффо согласилась поделиться секретом своей неувядающей привлекательности.

«Я, как хорошее вино, с годами становлюсь только лучше (улыбается). На самом деле, вся моя внешность — природная. Но профессия актрисы требует каждый день быть, что называется, при параде — с укладкой, с макияжем. Правда, на ночь важно его тщательно смывать. Кстати, в обычной жизни стараюсь быть максимально близкой к природе — одеваюсь в простую одежду и пользуюсь натуральной косметикой по рецепту моей бабушки-мексиканки, но это секрет, который не могу выдать», — заявила она.

© соцсети

Из солнечного Сочи в не менее солнечную Мексику Виктория хочет привезти истинно русские сувениры, матрешек. А еще в планах — пополнить запас своих знаний в русском языке. Пока артистка знает лишь несколько слов, включая «да», «нет», «спасибо», и «до свидания».