Михалков ответил на открытое письмо Сокурова

Народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков предложил народному артисту России, режиссеру Александру Сокурову переадресовать письмо с просьбой содействовать снятию запретов на показ некоторых фильмов тем, кто "действительно государством руководит". Об этом Михалков написал в Telegram-канале "Бесогон".

"В этом письме он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся, не являюсь и являться не буду. Потому мое предложение к г-ну Сокурову - переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит", - написал Михалков.

Сокуров опубликовал открытое письмо Михалкову

14 июня, в день своего 75-го юбилея, Сокуров опубликовал в личном телеграм-канале письмо, адресованное Михалкову как президенту Московского международного кинофестиваля (ММКФ) и председателю Союза кинематографистов РФ. В нем он обратил внимание режиссера на существование цензурных ограничений в отношении ряда кинолент, в том числе его производства, и попросил содействовать снятию запретов на их показ. По мнению режиссера, Михалков обладает возможностями для помощи кинематографистам в решении этого вопроса.