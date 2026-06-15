В Подмосковье будет прохладно и дождливо всю неделю

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что всю неделю в Москве и Московской области будет майская погода с невысокой температурой воздуха и осадками. Выльется почти половина месячной нормы дождей, пишет Агентство городских новостей «Москва».

«В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные ливневые дожди интенсивностью до 13 литров дождевой воды на 1 метр площади. Ветер южной четверти с переходом на западные румбы 4–9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 19–22 градуса. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 737 мм ртутного столба», – написал специалист в своем Telegram-канале.

Он отметил, что погода в столице будет скорее майской и с большим количеством дождей, так как регион попадет в тыл североатлантического циклона. По ночам температура воздуха составит от 8 до 13 градусов, а днем - от 15 до 20 градусов. Это на пять градусов ниже климатической нормы. За шесть суток выльется до 43,5 мм осадков. Это почти половина от всего июньского объема.

Выше 20 градусов температура поднимется только в выходные. В воскресенье погода снова станет летней - 20-25 градусов тепла. Синоптик также утверждает, что сильной жары в этом месяце больше не будет.