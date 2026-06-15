Первое свидание снежных барсов попало на видео в Красноярском крае

Знакомство молодой самки ирбиса с самцом-путешественником запечатлела фотоловушка в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края.

В объектив камеры попали самка снежного барса Хулиганка, совсем недавно отделившаяся от матери, и четырехлетний самец Межел, который пришел из другого региона - Республики Тыва - в конце прошлого года.

Кадры с элементами кошачьей нежности и зачатками флирта в заповеднике "Саяно-Шушенский" назвали уникальными. Любопытно, что знакомство инициировала дама Хулиганка, а не кавалер Межел.

Заигрывание девочки с мальчиком сопровождается боданием и низким ворчанием - оно даже может показаться вовсе не заигрыванием, а проявлением агрессии, однако в заповеднике эту сцену перевели с языка барсов, назвав ее исполненной симпатии и доброжелательства.

По словам научных сотрудников "Саяно-Шушенского", высока вероятность того, что в приближающемся брачном периоде Хулиганка и Межел создадут пару, а их потомство пополнит популяцию ирбисов на юге Красноярского края. Но пока для этих самца и самки все только начинается.

Справка "РГ"

Весной этого года в Саяно-Шушенском заповеднике насчитали 18 снежных барсов (их называют также снежными леопардами). Это пять взрослых самцов, семь самок и шесть котят. Несколько лет назад ирбисы были здесь на грани вымирания, но теперь эксперты называют группировку самовоспроизводящейся и устойчивой.