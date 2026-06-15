Московский аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование неба в районе авиагавани. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Отмечается, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Накануне в аэропорту Жуковский также вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.

В Росавиации предупредили, что возможны корректировки в расписании. Изменения в расписании и временные ограничения связаны с мерами безопасности. В министерстве обороны России сообщали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 249 беспилотных летательных аппаратов.