Американцам в 2025 году выдали почти на тысячу российских виз больше

Российские консульства в США и консульский отдел посольства оформили американским гражданам в 2025 году примерно на 1 тыс. виз больше, чем годом ранее, сообщил директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

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Об этом Климов рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, в 2024 году консульские учреждения в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне выдали 7 321 визу, а в 2025 году этот показатель вырос до 8 229.

Дипломат уточнил, что большую часть составили обыкновенные туристические и частные визы. Туристических было выдано около 4,3 тыс., частных — почти 3 тыс.

«В 2025 году – уже 8 229 виз», — сказал он.

Ранее несколько членов делегации сборной Ирана смогли оспорить невыдачу виз в США для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года.