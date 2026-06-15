Аэропорты Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля временно закрыты

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля.

Об этом сообщает Росавиация.

В агентстве подчеркнули, что данные меры направлены исключительно на обеспечение безопасности полётов.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Ранее в аэропорту Калуги были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.