Домодедово обслуживает рейсы только по согласованию

Аэропорт Домодедово перешёл на приём и отправку самолётов исключительно после согласования с соответствующими органами.

Об этом сообщает Росавиация.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Пассажирам рекомендовали следить за возможными корректировками в расписании.

«Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта», — добавили в агентстве.

Ранее в аэропорту Калуги были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.