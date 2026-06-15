Домодедово обслуживает рейсы только по согласованию
Аэропорт Домодедово перешёл на приём и отправку самолётов исключительно после согласования с соответствующими органами.
Об этом сообщает Росавиация.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Пассажирам рекомендовали следить за возможными корректировками в расписании.
«Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта», — добавили в агентстве.
Ранее в аэропорту Калуги были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.