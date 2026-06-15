На Камчатке началась XI Всероссийская демографическая конференция

На Камчатке стартовала XI Всероссийская демографическая конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока". В течение трех дней представители всех субъектов ДФО будут обсуждать программы по здоровьесбережению и поддержке рождаемости.

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Центральной темой сессий конференции станет реализация Стратегии демографической политики Дальнего Востока до 2030 года. Также участники наметят необходимые для включения пункты в Стратегию до 2036 года.

"Для нас принципиально важно выстроить на Дальнем Востоке комплексное управление демографическими процессами - через системную работу с рождаемостью, здоровьесбережением, миграцией и качеством жизни", - отметила заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

В программе мероприятия - экспертная работа и представление удачных практик регионов. Отдельное внимание посвятят внедрению цифровых медицинских технологий и удаленного здравоохранения - последнее очень актуально для труднодоступных территорий.