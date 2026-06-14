Росавиация запретила ночные вылеты из России в Иран

Росавиация ограничила вылеты из России в иранские аэропорты с 14 по 24 июня с 23:00 мск до 11:00 мск. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

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"С 14 до 24 июня 2026 года, в период с 23:00 до 11:00 мск, вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана запрещены", - сказано в публикации.

С 11:01 до 22:59 мск решение о полетах в Иран будет приниматься на основе оценки рисков, включая учет соответствующих рекомендаций Международной организации гражданской авиации.

Как подчеркнули в ведомстве, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.