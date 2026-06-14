Бросайте трубку, если слышите эти фразы: как мошенники обманывают людей по телефону

Телефонное мошенничество — один из наиболее распространенных способов хищения денежных средств и персональных данных граждан. К каким способам обмана прибегают злоумышленники и как им противостоять, выясняла «Вечерняя Москва».

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Опасность телефонного мошенничества заключается в массовости и анонимности: злоумышленники используют автоматизированные системы набора номеров, социальные сети и базы данных. Они, как правило, знают возраст, пол, социальный статус, уровень дохода и условия жизни человека и применяют инструменты социальной инженерии (совокупность методов воздействия, основанных на психологическом манипулировании). Для управления действиями человека мошенники придумывают разнообразные схемы, знание которых поможет защитить сбережения и персональные данные.

Одним из самых распространенных сценариев, по которому действуют мошенники, является «звонок из банка»: собеседник, представившись сотрудником службы безопасности финансовой организации, сообщает, что в данный момент в отношении банковской карты клиента зафиксирована подозрительная активность и для сохранности денег необходимо осуществить их перевод на «безопасный» счет. В таком качестве может выступить счет злоумышленника, перевод денежных средств на который закончится их полной и безвозвратной потерей. Подобный разговор необходимо немедленно прекратить и самостоятельно обратиться в службу поддержки банка по телефону, указанному на оборотной стороне карты, в чате мобильного приложения или в ближайшем офисе кредитной организации. Следует помнить, что «безопасных» счетов не существует, а сотрудники банка не звонят клиентам с просьбой предоставить персональные данные.

Также распространение получили схемы «звонок из страховой компании» или «звонок от оператора сотовой связи». В первом случае собеседник, представившись сотрудником страховой компании, предлагает замену полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) старого образца на новый. Он убеждает подать в страховую компанию заявление в формате онлайн через портал «Госуслуги» и продиктовать ему код из СМС-сообщения для входа в учетную запись. Важно помнить, что полисы ОМС являются бессрочными и не требуют замены, а в случае получения подобного предложения следует незамедлительно прервать разговор.

Во втором случае мошенник ссылается на новые правила Роскомнадзора о блокировке сим-карт и сообщает о необходимости актуализации текущего договора о предоставлении услуг сотовой связи, иначе действующий номер будет заблокирован. Человеку предлагают подписать документы онлайн при помощи электронной подписи, для использования которой необходимо продиктовать код из СМС-сообщения. Таким образом мошенники стремятся получить доступ к личному кабинету пользователя на портале «Госуслуги». Необходимо помнить, что для решения любых вопросов, связанных с переоформлением договора предоставления услуг сотовой связи, требуется лично посетить офис компании.

Близкой по замыслу является схема «звонок из поликлиники», при которой гражданина убеждают, что для прохождения ежегодной диспансеризации ему необходимо записаться в поликлинику в ближайшее время, иначе в случае болезни он может получить отказ в приеме врача. Для подтверждения записи предлагается продиктовать код из СМС-сообщения. Важно помнить, что записаться на прием к врачу можно с помощью портала «Госуслуги» или Единой медицинской информационно-аналитической системы города Москвы (ЕМИАС), а сотрудники медучреждений никогда не запрашивают персональные данные во время звонков. Такой разговор следует незамедлительно завершить.

Мошенники могут использовать и схему «звонок из Социального фонда России», убеждая собеседника в наличии у него неучтенного трудового стажа. Для перерасчета пенсии они предлагают подтвердить запись на прием в Социальный фонд России (СФР), назвать номер СНИЛС и продиктовать поступивший код из СМС-сообщения. Цель аналогичная — получение доступа к личному кабинету на портале «Госуслуги». Важно знать, что перерасчеты в пенсионной системе производятся автоматически, а уведомления из СФР могут поступать либо на бумажном носителе по почте, либо в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Существуют и сценарии с использованием рассылки телефонных сообщений с вредоносными ссылками, ведущими на поддельные сайты. При переходе на них пользователю предлагается ввести свои персональные данные, что позволяет мошенникам получить доступ к паролям от аккаунтов интернет-банков, реквизитам счетов и банковских карт и, как следствие, — к денежным средствам пользователя. Один из таких сценариев — «обновление банковского приложения». Собеседник, представившись сотрудником банка, сообщает, что в связи с усилением мер информационной защиты клиентов необходимо установить новое мобильное приложение, и направляет ссылку на скачивание в СМС-сообщении или мессенджере. Переход по ней позволяет мошенникам установить на мобильное устройство человека вредоносное приложение и получить удаленный доступ к его банковским счетам. В такой ситуации необходимо обратиться в банк по официальному номеру телефона и перепроверить полученную информацию. Если банковское приложение перестало корректно работать, стоит обратиться в ближайший офис за помощью в решении проблемы.

К схемам обмана относится мошенничество с использованием дипфейков (от англ. deepfake — глубокая подделка) — видео- или аудиофайлов, сгенерированных с помощью нейросетей, которые трудно отличить от подлинных. Для их создания злоумышленники используют голосовые сообщения, фотографии и видеозаписи с человеком, размещенные в интернете, полученные в ходе предыдущих звонков или в результате взлома страниц в социальных сетях. Искусственный интеллект анализирует черты лица, движения, голос и жесты человека и генерирует его цифровой двойник. Используя его, мошенники создают копию аккаунта гражданина или получают доступ к действующему, после чего применяют одну из нескольких схем. Например, «срочную просьбу о помощи», которая может исходить от родственника или друга. В обращении, как правило, речь идет о болезни, потере работы, аварии или другом неприятном событии в жизни, которое требует срочных вложений. Иногда такие сообщения содержат просьбу перейти по ссылке и, например, проголосовать в каком-то опросе.

Мошеннической может оказаться рассылка сообщений от имени руководителя организации с просьбой о поддержке в решении какой-либо проблемы. Например, собрать денежные средства для коллеги, которому срочно потребовалась помощь в оплате дорогостоящей операции. Другой подход — персональное сообщение сотруднику о том, что из-за допущенной им ошибки компания понесла убытки или была привлечена к административной ответственности контролирующими органами с назначением штрафа, который необходимо компенсировать за счет собственных средств. Сообщения могут сопровождаться аудио- и видеофайлами, имитирующими голос и внешность отправителя. Следует оперативно связаться с человеком, от имени которого поступило сообщение, посредством другого канала связи и убедиться в том, что обращение поступило именно от него.

Распространенной схемой обмана является и «ошибочный денежный перевод», когда на банковский счет поступают денежные средства из неизвестного источника. Через несколько минут раздается звонок от незнакомого человека, он просит вернуть денежные средства и сообщает номер телефона, по которому нужно осуществить перевод, или номер банковской карты. Иногда за оказание такой услуги может предлагаться небольшое вознаграждение. В случае отказа мошенники могут запугивать обращением в правоохранительные органы. Целью таких действий является легализация денежных средств, полученных преступным путем, в которой гражданину отводится роль посредника. Необходимо немедленно прекратить разговор и перепроверить полученную информацию, обратившись в банк по официальному номеру телефона, в чате мобильного приложения или непосредственно к сотруднику в офисе.

Мошенники применяют и схему «общение на сайте знакомств», создав один или несколько фальшивых профилей на платформе или в социальных сетях.

Злоумышленник стремится завоевать доверие собеседника, после чего обращается с просьбой о денежной помощи из-за возникшей «сложной жизненной ситуации» или с предложением вложить деньги для последующего заработка. Получив желаемое, мошенник перестает выходить на связь, а найти его не представляется возможным. При изучении профиля собеседника на сайте знакомств или в социальных сетях необходимо обратить внимание на важные признаки, в числе которых: отсутствие или недостаточное количество информации, упоминание о том, что собеседник живет в другой стране, его стремление общаться только при помощи текстовых сообщений, попытки получить персональные или конфиденциальные данные. Для подтверждения подлинности профиля на сайте знакомств можно применить сервис поиска фотографий и проверить, не используется ли одно и то же изображение под разными именами.

Опасность кроется и за такой привычной для многих процедурой, как покупка товаров на маркетплейсах. Злоумышленники могут применять схему «мамонт», обозначая таким образом особо доверчивых покупателей. На интернет-платформе они размещают информацию о продаже товара по существенно сниженной цене. Как только поступает заказ на товар, «продавец» предлагает перейти для дальнейшего обсуждения деталей покупки в мессенджер и направляет ссылку на оплату товара. Переход по ней, как правило, заканчивается хищением денежных средств покупателя. При принятии решения о приобретении товаров онлайн следует отказаться от сделки, если продавец обещает завышенный размер скидки, требует полную предоплату, настаивает на личной переписке в стороннем мессенджере. Важно поддерживать общение только в чате сервиса. Не стоит заказывать товар на условиях предоплаты — лучше оплатить заказ по факту его получения.

Осторожность следует проявлять и в общении с собеседником, если он представляется сотрудником курьерской службы или пункта выдачи заказов. Мошенник может сообщить о наличии посылки, поступившей на имя человека, и необходимости срочно ее забрать в связи с истечением срока хранения. Собеседник также предлагает оформить услугу бесплатной курьерской доставки. Для этого требуется подтвердить заказ, продиктовав код из СМС-сообщения. Такой звонок необходимо завершить, а полученную информацию перепроверить в отделении почтовой связи или в службе поддержки сервиса доставки. И помните, что сотрудники отделений почтовой связи или пунктов выдачи заказов не звонят по таким вопросам.

Мошенники могут создавать сложные и запутанные обманные схемы. Разберем одну из них на примере. После оформления заказа на маркетплейсе с пользователем связывается злоумышленник, представляется сотрудником склада и сообщает о потере и повреждении товара. Он уточняет персональные данные человека и заканчивает разговор, все выглядит как официальная процедура. Через некоторое время потенциальная жертва получает сообщение о попытке доступа к аккаунту на порталах «Госуслуги» и «Госключ», а также с номерами для экстренной связи, по которым необходимо позвонить при наличии подозрений. Встревоженный пользователь набирает номер и говорит о получении сообщений, а собеседник на другом конце провода уверяет его в том, что с ним связывались мошенники, предлагает защитить аккаунт, сменить пароль и вернуть доступ к личному кабинету на «Госуслугах», продиктовав код из нового СМС-сообщения. Передав код, человек фактически предоставляет злоумышленникам полный доступ к своим персональным данным, а также возможность оформлять и подписывать документы от своего имени.

Мошенники вновь связываются со своей жертвой, но уже под видом сотрудников правоохранительных органов, сообщают о противоправных действиях, совершенных от имени гражданина, предлагают принять участие в операции по поимке преступников, чтобы снять с себя подозрения. Запуганный человек выполняет все указания — может передать мошенникам деньги, персональные данные, личные вещи.... Следует помнить, что сотрудники маркетплейсов не связываются с пользователями для уточнения персональных данных, а представители правоохранительных органов не могут проводить следственные действия по телефону или в мессенджерах, не запрашивают персональные данные и не просят предоставить им доступ к денежным средствам или имуществу граждан.

Телефонные мошенники искусно управляют эмоциями собеседника. Их можно распознать по типичной манере общения — как правило, злоумышленники проявляют настойчивость, создают иллюзию официальной процедуры, требуют быстрого решения, не дают возможности обсудить проблему с близкими и обдумать сложившуюся ситуацию. Для защиты денежных средств и персональных данных важно придерживаться нескольких универсальных правил. Необходимо проявлять осторожность при получении звонков с неизвестных номеров. Если коммуникация все же произошла, важно не поддаваться эмоциям и прекратить общение, если оно вызывает тревогу и сводится к предоставлению персональных данных или переводу денежных средств. Не следует передавать конфиденциальную информацию или деньги незнакомцам, переходить по непроверенным ссылкам. В обеспечении безопасности поможет использование современных средств проверки входящих звонков, регулярное обновление антивирусных программ и установка двухфакторной аутентификации на портале «Госуслуги», в банковских приложениях, мессенджерах и социальных сетях. Если следовать этим простым рекомендациям, можно минимизировать риски и защитить свои персональные данные и сбережения от уловок мошенников.

Максим Мургулец, эксперт Центра финансовой грамотности города Москвы:

— Несколько простых действий помогут защитить ваши персональные данные от злоумышленников. Обращайте внимание на отображение на экране мобильного устройства информации о звонящем, особенно если номер помечен как подозрительный или неизвестный — с 1 сентября 2025 года в России введена обязательная маркировка звонков для индивидуальных предпринимателей и компаний, которая позволяет повысить безопасность коммуникации. Установите услугу блокировки мошеннических и рекламных звонков — такую опцию предоставляют операторы сотовой связи. Это поможет усилить защиту от нежелательных контактов и попыток хищения персональных данных и сбережений.

Ответим каждому

Эксперты Центра финансовой грамотности города Москвы отвечают на вопросы читателей. Задать их можно по адресу finhelp@finance.mos.ru.

— Что делать с денежными средствами, полученными от неизвестного отправителя?

— В случае поступления подобного перевода следует незамедлительно обратиться в службу поддержки банка с просьбой оформить возврат на счет отправителя. Данная операция может потребовать подписания специального заявления лично в офисе банка или онлайн.

— Как проверить подлинность видеозвонка, если во время общения возникли сомнения?

— Попросите собеседника совершить движение рукой или головой. Как правило, быстрые движения сопровождаются деформацией изображения. Такие действия сложно совершить без искажения образа, созданного с помощью искусственного интеллекта. В момент движения цифровая маска может на секунду исчезнуть, что станет заметно на экране.

— Нужно ли перезванивать по незнакомому номеру, чтобы уточнить цель звонка?

— Перезванивать по незнакомым номерам не рекомендуется, поскольку это может быть частью мошеннической схемы. Ответный звонок позволит злоумышленникам зафиксировать в своих базах номер как действующий и в будущем использовать его для совершения навязчивых звонков, рассылки рекламных предложений и попыток обмана владельца для получения доступа к его персональным данным и денежным средствам.

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