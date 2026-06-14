В российском регионе прошел «нефтяной дождь» после атаки беспилотников

Жители Ярославской области, атакованной беспилотниками ранним утром, рассказали о прошедшем «нефтяном дожде». Об этом сообщается в Telegram-канале Yaroslavl Art.

«Сейчас начали появляться фото/видео, как в деревнях под Рыбинском пошел «черный дождь»», — говорится в публикации.

Местные жители поделились фотографиями луж черного цвета, а также оставшегося после дождя черного налета на поверхностях.

По данным канала, в деревне Волково, которая находится в 20 километрах от Рыбинска, река Волготня покрылась мазутной пленкой.

Украинские беспилотники минувшей ночью атаковали сразу несколько российских регионов. В Орле после удара БПЛА по жилому дому не выжил человек, еще восемь жителей пострадали. В Ярославской области целью атаки стали объекты по хранению топлива. По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО уничтожили 249 украинских дронов над регионами России, Крымом и акваторией Азовского моря. Что известно о ночной атаке ВСУ и ее последствиях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ярославле возобновили движение в сторону Москвы.