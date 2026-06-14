Чем россиянки в Европе отличаются от местных женщин

Тревел-блогерша Елена поделилась в своем личном блоге мнением о том, чем россиянки отличаются от европейских женщин и почему выделяются из толпы. По ее словам, мужчины в Европе считают, что русские девушки совсем не похожи на местных представительниц прекрасного пола.

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— Иностранцы говорят, что у русских девушек макияж выразительный, но при этом не выглядит вызывающе. И еще они всегда обращают внимание на руки — такого маникюра, как у нас, нет ни у кого, — отметила Елена.

Блогерша добавила, что женщины в Европе редко делают маникюр, а их макияж чаще всего сдержанный, что порой создает впечатление «неухоженности и небрежности». В то же время другие европейские жительницы красятся с перебором, как будто собираются на вечеринку или фотосессию, рассказала путешественница в блоге на платформе «Дзен».

Ранее россиянки описали поездку в Европу фразой «нас обчистили два раза». Туристки отправились в путешествие в Рим, однако в первый же день отдыха столкнулись с воровством. Они рекомендовали соотечественникам быть осторожнее и не оставлять наличные и другие ценности без присмотра.