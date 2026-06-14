Часть Запорожской области осталась без света из-за атак ВСУ

В Запорожской области в результате атак Вооружённых Сил Украины были повреждены несколько энергетических объектов. В результате произошло частичное отключение электроснабжения в регионе. Об этом сообщил глава области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

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По словам Балицкого, оперативные службы уже провели оценку нанесённого ущерба и определили объём восстановительных работ. На отдельных участках ремонтные бригады уже работают, на других — работы пока невозможны из-за сохраняющейся опасности атак беспилотников.

При этом социально значимые объекты переведены на резервные источники питания. Задействованы генераторы, которые обеспечивают водоснабжение и функционирование критической инфраструктуры. Полное восстановление электроснабжения в пострадавших районах займёт некоторое время, точные сроки не называются.

Балицкий также не уточнил, какие именно энергообъекты пострадали и сколько населённых пунктов остались без света. Ситуация остаётся на контроле региональных властей и экстренных служб.

Ранее стало известно, что в Херсонской области без света остались все все четырнадцать муниципальных округов региона. Причиной стали технические нарушения в смежной энергосистеме.