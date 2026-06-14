Назван новый источник трудовых мигрантов в России

Индия стала новым государством — источником трудовых мигрантов в России. Об этом в воскресенье, 14 июня, заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

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Он отметил, что на данный момент основным поставщиком рабочей силы остается Таджикистан, однако Индия постепенно становится новой значимой страной в этом направлении. По его словам, мигранты из стран СНГ легче адаптируются, тогда как индийские работники отличаются более высокой ориентацией на результат.

Титов подчеркнул, что приезжие из Индии демонстрируют иной подход к работе и дисциплине, сформированный в условиях строгих требований на зарубежных рынках труда. Он отметил, что такая модель поведения распространена среди работников из Бангладеш и Пакистана, занятых, например, в Дубае.

— Среди индийцев нет этого нашего «авось». Они, конечно, больше нацелены на результат, их учат выполнять требования, — цитирует Титова ТАСС.

Ранее стало известно, что Афганистан прорабатывает возможность отправки трудовых мигрантов в Россию и видит интерес со стороны Москвы к этому вопросу.