Жители Краснодара пожаловались на отсутствие помощи после потопа

Жители около 50 домов города Краснодар, который пострадал в результате мощного потопа, пожаловались, что вторые сутки не могут получить помощь. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

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По словам жителей микрорайона «9-й километр», сильные ливни, обрушившиеся на край в последние дни, привели к подтоплению десятков домов по улицам Талалихина, Нестерова и Ярославского. Некоторые пострадавшие отмечают, что уровень воды в их жилищах достигал 20-30 сантиметров.

Жители микрорайона рассказали, что обращаются в городские службы с просьбой оказать помощь. Их заявки принимают, но никто не приходит.

По информации, поступившей в оперативный штаб региона в воскресенье, 14 июня, в трех муниципальных образованиях края проводятся работы по откачке воды с затопленных участков. Подтопления жилых домов зафиксированы в Лабинске, Краснодаре и Калининском районе.