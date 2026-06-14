Основатель рок-группы Pink Floyd, легендарный музыкант Роджер Уотерс сможет выступить на территории ДНР после того, как ситуация с безопасностью в регионе улучшится, рассказал журналистам глава республики Денис Пушилин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригласил Уотерса выступить с концертами перед участниками СВО. Корреспонденты агентства попросили Пушилина раскрыть, возможно ли приглашение музыканта в ДНР.

Глава ДНР отметил, что следует беречь мировых звезд, в особенности тех артистов, кто проявляет благоразумие.

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Пушилин признал, что очень хочет, чтобы группа выступила с концертом в республике. Вместе с тем, добавил он, в настоящий момент это небезопасно.

«Но как только будет безопасно, конечно же, мы их ждем с распростертыми объятиями», — подчеркнул глава региона.

Ранее Уотерс в подкасте Raw Politik резко раскритиковал Владимира Зеленского за «бусификацию» на Украине.

По его мнению, украинский политик предпринимает меры для продолжения конфликта с тем, чтобы приобрести «очередное окруженное кипарисами поместье в Тоскане или где-то еще».