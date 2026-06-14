Вассерман назвал главных врагов России

За свою историю Россия никогда не испытывала недостатка в противниках. Врагов у нашей страны было предостаточно во все времена. Кто представляет наибольшую угрозу сейчас? Именитый эрудит Анатолий Вассерман рассказал «МК» о главных противниках России.

— Как человек с большим спортивным опытом, а я в интеллектуальных играх аж с весны 1983-го года, я знаю, что у каждого участника любого соревнования есть, по меньшей мере, один очень сильный противник. Это он сам. Соответственно, я считаю, что пока мы не осознаем толком свои слабые и сильные стороны, мы сами для себя очень опасны.

— Если же говорить о других, то, по-видимому, главные наши противники — это догматики, — продолжает Анатолий Александрович. — То есть те, кто не способен соизмерять свои представления с реальностью. Догматиков есть очень много: они все очень разные. Например, в советское время у нас была проблема так называемых «попов марксистского прихода». То есть людей, воспринимающих марксизм не как метод исследования процессов, происходящих в обществе. Этот метод, кстати, очень эффективный: знаю по собственному опыту работы. Они воспринимали марксизм, как сборник просто готовых рецептов на все случаи жизни.

— Сейчас главные наши противники – тоталитарная секта либералов. Они уверены в благотворности неограниченной свободы личности без оглядки на общество, — объясняет Вассерман. – Причем, надо сказать, что в чисто психологическом плане и попы марксистского прихода, и вот эти самые приверженцы тоталитарной секты либералов, по сути, — одно и тоже. И те, и другие исходят из формулы, когда-то сказанной великим философом Гегелем: «Если факты противоречат моей теории, то тем хуже для фактов». Правда, Гегель имел некоторые основания для такого заявления. Дело в том, что многие действительно важные теории в его время только начинали развиваться. Но с другой стороны, очень многие важные факты были известны серьезными искажениями и даже прямыми ошибками. Так что у него были некоторые основания для такого заявления. Сейчас оснований для подобных заявлений несравненно меньше.

— Если говорить о государствах и народах, то в данный момент именно господство тоталитарной секты либералов наиболее сильно в Европейском союзе, — говорит Вассерман. – Соответственно, в данный момент он для нас представляет наибольшую опасность. Но это вовсе не значит, что так оно всегда было или всегда будет. В конце концов, тоталитарные секты держатся недолго по историческим меркам. Рано или поздно они совершают столько ошибок, что оказываются просто физически несовместимы с жизнью.