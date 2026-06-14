Симоньян анонсировала выход своей книги

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на открытии III Международного фестиваля «Евразия-Кинофест» анонсировала выход своей книги «Не первая любовь».

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По ее словам, аудиоверсия произведения будет озвучена с помощью искусственного интеллекта в том числе голосом телеведущего Тиграна Кеосаяна.

— Я не знаю, хорошо это или плохо, но не пользоваться этим, наверное, было бы странно. Все реплики, все диалоги в этой книге, где говорит Тигран, озвучивает Тигран. Дальше мы будем по этой книге с Божьей помощью снимать фильм, — сказала журналистка.

Симоньян также рассказала, что выход книги запланирован на 26 сентября — к дню, когда не стало Кеосаяна, передает RT.

В марте стало известно, что тираж романа Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» превысил 170 тысяч экземпляров. Книга посвящена тому, что произойдет с человечеством спустя 60 лет и каким будет конец света. Журналистка написала его в полном соответствии с пророчествами, описанными в Библии. Ее предыдущая книга — сборник рассказов «Водоворот» — продалась тиражом 20 тысяч экземпляров, и ее продолжают печатать по запросам читателей.