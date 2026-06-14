Стало известно об аномальном нашествии кузнечиков в Астрахани

В Астрахани переживают нашествие кузнечиков. Стрекочущие насекомые прыгают по улицам и через окна попадают в дома, сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

Очевидцы говорят, что серые кузнечики вездесущи. Их можно видеть на стенах зданий, на лежаках в санаториях. Некоторые запрыгивают в квартиры через окна. Жители города ловят их в стаканы, банки и бутылки.

Зоологи пояснили, что сейчас у кузнечиков сезон размножения, но через 2 недели их количество уменьшится. По словам специалистов, эти насекомые способны болезненно укусить человека, если пытаться их поймать. Укус не ядовит, но могут появиться кровь или синяк.

Ранее жители Астрахани столкнулись с массовым нашествием мошек.