Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Елену Сафонову

Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, заслуженную артистку России Елену Сафонову с 70-летием.

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"Ваше актерское мастерство, исполнительский талант, верность искусству и избранной профессии пользуются широким признанием коллег и многочисленных зрителей, служат достойным примером для молодого поколения артистов", - говорится в телеграмме. Ее текст приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства также отметил, что Сафонова создала яркую палитру запоминающихся женских образов.

Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года в Ленинграде. На экранах - с 1970-х. На ее счету работы в кинотрилогии "Зимняя вишня", лентах "С чего начинается Родина", "Принцесса на бобах", "Москва никогда не спит", "Катала", "Очи черные", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается".

Также Путин поздравил в воскресенье режиссера Александра Сокурова, которому исполнилось 75 лет.