Президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем кинорежиссера и народного артиста России Александра Сокурова, отметив его преданное отношение к искусству и вклад в воспитание молодых талантов.

"Режиссер, сценарист, автор яркой палитры художественных и документальных фильмов, новаторских проектов, вы по праву входите в число ведущих мастеров современного кинематографа. Вас ценят зрители и коллеги за блестящий талант и постоянный творческий поиск. И конечно, за многолетнее преданное служение искусству и большой личный вклад в воспитание молодых дарований", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент пожелал режиссеру здоровья, благополучия и всего наилучшего.

«Это опасные игрушки»: Путин жестко ответил Сокурову

Александр Сокуров родился 14 июня 1951 г. в деревне Подорвиха (Иркутская область). В 1975 г. поступил в Москве на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК, ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова) в мастерскую народного артиста СССР Александра Згуриди. По рекомендации режиссера Андрея Тарковского, высоко оценившего "Одинокий голос человека", в 1980 г. Александр Сокуров был зачислен в штат киностудии "Ленфильм", где трудился над своими первыми игровыми картинами. В дальнейшем режиссер поставил более 10 художественных фильмов. В их числе: "Спаси и сохрани" по мотивам романа Гюстава Флобера "Мадам Бовари" (1989), "Круг второй" (1990), "Тихие страницы" (1993), "Молох" (1998), "Телец" (2001; премия "Ника" 2002 г. в номинациях "Лучший игровой фильм" и "Лучшая режиссерская работа"), "Русский ковчег" (2002), "Отец и сын" (2003; приз Международной федерации кинопрессы Каннского фестиваля), "Солнце" (2005), "Александра" (2007), "Фауст" (2011, "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля 2011 г. и премия "Ника" 2013 г. в категориях "Лучший игровой фильм" и "Лучшая режиссерская работа").