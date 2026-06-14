Суд заблокировал сайт, где продавали краснокнижную сову

Суд в Москве заблокировал сайт, на котором предлагали купить сову, занесённую в Красную книгу России. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

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По данным канала, был заблокирован сайт, где «сову ушастую» продавали за 20 тысяч рублей самовывозом или с возможностью доставки.

Суд посчитал, что сайт нарушал права граждан на благоприятную окружающую среду. Совы являются хищниками, их нельзя держать в обычных квартирах, они должны находиться в дикой природе.

Ранее зоологи рассказали о красном волке — исчезающем хищнике, которого в России не видели больше 50 лет.