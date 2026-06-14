Режим ЧС введен в Крымском районе

В воскресенье сразу в четырех сельских поселениях Крымского района Кубани - Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского - из-за резкого ухудшения погоды ввели режим "Чрезвычайная ситуация".

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Как сообщается в социальных сетях муниципалитета, такое решение было принято на заседании КЧС, которое провел врио главы района Станислав Казанжи.

"Вода из-за прорыва дамбы реки Кубань в районе хутора Западного продолжает поступать на сельскохозяйственные земли и наполнять Афипский канал. Существует угроза затопления жилых домов в станице Троицкой", - говорится в этой информации.

В Доме культуры станицы уже развернут пункт временного размещения.

"Соберите документы. Будьте готовы к эвакуации!", - обратились местные власти к жителям Троицкого сельского поселения.

В крупной станице Троицкой, расположенной между городами Славянск-на-Кубани и Крымском, проживает более шести тысяч человек.

В администрации муниципалитета предупредили, что связи с ухудшением погодных условий 14 июня на территории Крымского района прогнозируется возникновение ЧС из-за сильных дождей, с грозой и градом, а также подъемами уровней воды в реках и водоемах.

Кроме того, увеличивается вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий связи и электропередач; нарушением в работе транспорта и жилищно-коммунальных служб.