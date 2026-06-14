Восемь АЗС в Севастополе открыли свободную продажу бензина

Речь идёт об автозаправочных станциях сети «Атан». Их список в своём Telegram-канале опубликовал губернатор Михаил Развожаев. В посте говорится, что в зависимости от конкретной станции в продаже будет бензин марок Аи-92, Аи-95 Ultra и дизельное топливо Ultra.

«В сети «ТЭС» заправка продолжается только по QR-кодам», — отметил Развожаев.

Власти приостановили свободную продажу топлива в городе в начале июня. Приобрести его можно по талонам, при этом объём не должен превышать 20 литров на человека. Причиной дефицита называют перебои с логистикой из-за ударов ВСУ по трассе «Новороссия», которая проходит в Крым через новые регионы.