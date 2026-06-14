Матвиенко поздравила жителей Севастополя с Днем города

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя Законодательного собрания города Владимира Немцева и севастопольцев с Днем основания города. Спикер отметила весомый вклад региона в решение общегосударственных задач.

"Поздравляю вас и всех севастопольцев с Днем основания города! <…> Севастополь служит надежным форпостом на южных рубежах Российского государства, играет огромную роль в поддержании его обороноспособности, выступает важным индустриальным, логистическим и культурным центром. Город-герой динамично развивается, и его жители прикладывают для этого максимум усилий. Они - достойные наследники старших поколений, покрывших себя неувядаемой славой в сражениях за свободу и независимость Отечества, совершивших немало трудовых подвигов во имя высокой цели - лучшего будущего России", - говорится в тексте телеграммы.

Матвиенко отметила, что органы госвласти субъекта РФ делают все возможное для улучшения качества жизни людей. Большое внимание уделяется модернизации школ и больниц, вводу в эксплуатацию социально значимых объектов, совершенствованию туристско-рекреационной инфраструктуры. Создаются необходимые условия для укрепления промышленного потенциала, реализации перспективных инвестиционных проектов. Значительные усилия направлены на поддержку винодельческой отрасли, продвижение региональных брендов.