Россиянам напомнили дату ближайшего нерабочего буднего дня

Ближайший нерабочий праздничный будний день ждет россиян в ноябре, напомнил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

Завершающаяся неделя была короткой из-за того, что 12 июня, когда праздновался День России, выпал на пятницу, 11 июня было сокращенным рабочим днем.

«Теперь, в соответствии с утвержденным ранее производственным календарем, у нас до 4 ноября праздничных нерабочих дней нет, поэтому будут полноценные рабочие недели», — уточнил Нилов.

До сокращенной недели россиянам предстоит отработать 20 полных рабочих недель. День народного единства выпадает на среду и станет одним нерабочим днем в середине пятидневной недели.

Ранее россияне отреагировали на предложение ввести четырехдневку. Каждый второй работающий житель России (53 процента) позитивно высказался о возможном дополнительном выходном. Об этом говорится по результатам опроса, который был проведен экспертами SuperJob.