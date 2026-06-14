Пистолет Токарева сохранил жизнь космонавту Феоктистову

14 июня исполнилось 155 лет со дня рождения выдающегося советского оружейника, Героя Социалистического Труда, доктора технических наук Федора Ивановича Токарева. В историю он вошел как создатель знаменитого пистолета ТТ, однако помимо него на счету Токарева немало интересных изделий: самозарядная винтовка, ручной пулемет (в соавторстве с Хайремом Максимом) и даже необычный фотоаппарат.

© Российская Газета

Особенностью Федора Ивановича как конструктора была стойкая нелюбовь к чертежам. Он предпочитал делать образцы и прототипы своими руками. А мастерил оружие он с детства.

Казачок с прицелом

Родился будущий оружейник в станице Мечетинская под Ростовом. Конструированием он интересовался с раннего детства. В семь лет соорудил из дерева и жести маленький плуг, а вместо уличных игр со сверстниками предпочитал проводить время в кузнице. В 11 лет он стал полноправным подмастерьем кузнеца и освоил слесарное дело. Там же, в кузне встретил сосланного на Дон тульского мастера Волкова и тот увлек паренька рассказами об изготовлении пистолетов, клинков и винтовок.

"Все произошло случайно. В детстве я столкнулся с одним оружейником и очень увлекся его работой", - говорил Токарев впоследствии, отвечая на вопрос о выборе профессии.

В 16 лет Федор поступил в военно-ремесленную школу в Новочеркасске, где его учителем стал знаменитый на всю Россию мастер-оружейник Александр Чернолихов. Дипломная работа Токарева: охотничье одноствольное курковое ружье калибром в пять линий, - получила высший балл.

Юноша окончил юнкерское училище, получил офицерский чин, должность заведующего оружейной мастерской в казачьем полку, а затем командировку в стрелковую школу в Ораниенбауме, где создавали и испытывали новые образцы стрелкового оружия. У сотника 12-го полка Федора Токарева имелся проект переделки винтовки Мосина в автоматическую. Необходимые для этого детали конструктор сделал сам.

7 июля 1908 года в тире стрелковой школы состоялось первое испытание его изделия.

"Из автоматической винтовки системы сотника 12-го Донского казачьего полка Токарева было выпущено пять патронов. После каждого выстрела гильза выбрасывалась, новый патрон вводился в патронник и затвор закрывался. Во время стрельбы было три осечки, но они по второму разу давали выстрел. Идея системы правильная и заслуживает внимания", - сказано в официальном заключении оружейного отдела Артиллерийского комитета.

Расстрел с повышением

К 1912 году Токарев усовершенствовал автоматическую винтовку, она успешно прошла полевые испытания. Военное министерство выдал конструктору премию в 1000 рублей и поручило изготовить опытную партию из 12 винтовок. Но помешала Первая Мировая война - конструктора отозвали в полк, поставили командовать сотней и отправили на фронт. На передовой Федор Токарев пробыл около полутора лет, заработав пять боевых орденов.

В 1916 году конструктора вновь направили на оружейный завод - завершать изготовление своих автоматических винтовок, а также заведовать отделом поверки и сборки готовой продукции. Через год Совет рабочих депутатов Сестрорецкого завода избрал Федора Токарева на должность технического руководителя. В 1919 году его командировали в только что оставленный войсками Колчака Ижевск - налаживать производство оружия для Красной Армии.

В июле 1920-го из-за ошибки работницы, перепутавшей марки сталей, был сорван месячный план по выпуску винтовок. Токарева, как старшего инженера и заведующего технической частью, отдали под трибунал и приговорили к смертной казни. Потом заменили расстрел на 15 лет тюрьмы, а еще через пару месяцев освободили и вернули на завод.

В 1921 году автоматическая винтовка конструкции Токарева показала лучший результат на смотре-конкурсе РККА, была одобрена наркомвоенмором Троцким и конструктора направили на оружейный завод в Тулу - "для наблюдения за изготовлением 10 опытных экземпляров автоматической винтовки".

В Туле карьера Федора Ивановича перестала скакать из огня да в полымя и он смог спокойно заниматься любимым делом - созданием новых образцов стрелкового оружия. Он разработал ручной пулемет Максима-Токарева. Он был в четыре раза легче американского прототипа, его действительно можно было носить на руках. В 1925 году МТ приняли на вооружение РККА. Год спустя Токарев представил еще один вариант пулемета Максима - на этот раз для авиации, - заменивший британский Виккерс.

В 1927 году конструктор разработал первый отечественный пистолет-пулемет под револьверный патрон. В 30-е он вернулся к идее автоматической винтовки и создал СВТ-38 и СВТ-40, участвовавшие в Великой Отечественной войне. Они стали завершением череды из 27 опытных образцов, построенных Токаревым с 1921 года.

Потомок Браунинга, товарищ Маузера

Самым известным изделием Федора Ивановича является пистолет ТТ, представленный в 1929 году на конкурс личного оружия для командиров и бойцов Красной Армии. Те на тот момент были вооружены в основном револьверами Нагана: точными, но крайне неудобными и медленными в перезаряжании. К 1930 году все армии, кроме британской, перешли на самозарядные пистолеты.

Токарев взял за основу схему запирания ствола, впервые использованную Джоном Браунингом в пистолете М1911 - она до сих пор считается лучшей. При этом тульский оружейник усовершенствовал американскую конструкцию: для удобства пользования оружием весь ударно-спусковой механизм смонтирован с одной колодке и может быть снят для чистки и смазки без использования специального инструмента.

В конкурсе участвовали 17 пистолетов - в том числе знаменитые модели Вальтера, Люгера, Браунинга и Кольта. В итоге ТТ показал лучший результат. Боевой опыт Федора Токарева помог ему создать компактный пистолет с уникальной прицельной дальностью. По этому показателю конкурировать с ним мог только Маузер С-96, обладавший большей длиной ствола и значительно худшим балансом.

"7,62-мм автоматический пистолет системы Токарева оказался лучшим из отечественных образцов. Он не уступает по надежности и удобству обращения заграничным пистолетам", - доложил в Наркомат обороны начальник вооружений РККА Иероним Уборевич. Он ходатайствовал о выпуске опытной партии для войсковых испытаний.

На следующий день после доклада, 13 февраля 1931 года Реввоенсовет СССР заказал тульскому оружейному заводу тысячу пистолетов. По месту разработки и фамилии конструктора оружие назвали ТТ: Тульский, Токарева.

"Единственно русскому Токареву удалось вместить столько силы и смерти в это небольшое пространство, ограниченное изящным контуром его пистолета!" - заметил через 10 лет немецкий промышленник и сын знаменитого оружейника Алексус Маузер, после того как испытал ТТ в Берлине. Еще через пару месяцев началась война и познакомиться с чудесными свойствами пистолета смогло множество соотечественников Маузера.

Во время Великой Отечественной ТТ был личным оружием офицеров, летчиков, снайперов Красной Армии - и спас в этом качестве немало жизней. Весной 1942 года Николай Кульпов на штурмовике Ил-2 вел аэрофотосъемку вражеских позиций в Белоруссии.

"Летел на бреющем, мог разглядеть лица немецких солдат, стрелявших в меня с земли. В итоге у самолета был серьезно поврежден двигатель, до аэродрома я не дотянул, пришлось садиться прямо в поле в незнакомой местности. Смотрю, идет ко мне боец. Издалека непонятно, наш или немец. Я достал из кобуры ТТ, и прижал к сердцу. Думаю, одна надежда на тебя, браток. В небе у военного летчика есть самолет, авиационная пушка и снаряды. А на земле - только ТТ", - вспоминал Николай Иванович (тоже туляк, кстати). А боец тот оказался красноармейцем, пистолет не понадобился.

Выстрел в голову

Пистолет Токарева сохранил жизнь и будущему космонавту Константину Феоктистову - правда, весьма замысловатым способом. После неудач Красной Армии в начале войны большое количество ТТ попало к немцам. Те оценили сильный и точный бой тульского пистолета и охотно его использовали. А 16-летний Костя Феоктистов в 1942 году был разведчиком штаба Воронежского фронта. На боевом задании его задержал немецкий патруль.

"Один из немцев: высокий, в черной форме с эсэсовскими молниями в петлицах, схватил меня за руку и потащил через арку во двор. Поставил на краю глубокой ямы, достал пистолет - отчетливо запомнилось, что это был не вальтер или парабеллум, а наш ТТ, - снял с предохранителя, стал махать им у меня перед носом и что-то орать. Я разобрал "рус шпион", "партизан", "откуда пришел" и понял: пахнет жареным, наверное, на этот раз не вывернуться. Обычно с патрулями было проще - я привык к мысли, что убивать мальчишку немцы не станут. Но с эсэсовцами до тех пор не сталкивался. Однако страха даже в этот момент не было. Мелькнула мысль: выбить пистолет и убежать, - но не стал, уж больно здоров был немец", - вспоминал Феоктистов впоследствии.

Внезапно в глазах немца что-то изменилось. Он вытянул руку и выстрелил разведчику в лицо. Костя почувствовал удар в подбородок и свалился в яму. Упал удачно: на лету перевернулся на живот и не разбился о лежавшие на дне кирпичи. На какое-то время потерял сознание, а когда очнулся, сообразил, что надо лежать и не шевелиться. Пуля, как потом выяснилось, прошла через подбородок и шею, не задев важные артерии. Ночью Феоктистов выполз из ямы и добрался до своих.

Пистолет Токарева прослужил в армии и других силовых структурах СССР более 40 лет. На форумах и в чатах можно встретить воспоминания военнослужащих, носивших ТТ в 80-е и 90-е годы. В некоторых воинских частях офицерам по штату полагались ПМ, но параллельно они использовали и пистолеты Токарева. Тульское оружие имел в 90-е милицейский спецназ и ОМОН - так же, как и их "клиентура". Криминал любил ТТ за хорошую прицельную дальность, мощный патрон (с близкой дистанции он пробивал бронежилет) и анонимность. Пулегильзотека при МВД была создана в середине 50-х годы, данные о тысячах выпущенных ранее пистолетов в нее не попали. Пистолеты Токарева находят у "черных оружейников" до сих пор.

А сам Федор Иванович после войны сконструировал панорамный фотоаппарат. Его в 1958-1965 годах выпускал Красногорский механический завод. Камера ФТ-2 поставлялась на экспорт под марками "Spiratone", "Panorama" и "Spaceview".