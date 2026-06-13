Худрук российского драмтеатра погиб в ДТП

Главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра им. В. П. Амербекяна Евгений Кушпель погиб 13 июня в автомобильной аварии. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

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"Сегодня вечером в автомобильной аварии трагически погиб Евгений Леонидович Кушпель, главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра им. В. П. Амербекяна. Евгений Леонидович для многих новороссийцев стал надежным проводником в мир театрального искусства, примером истинного патриотизма и преданного служения своему делу. Мы всегда с гордостью узнавали его во многих известных художественных фильмах и сериалах, где его невероятный талант позволил сыграть более семи десятков ярких киноролей", - написал он.

По словам Кравченко, все главные торжества города-героя Новороссийска - Всероссийская патриотическая акция "Бескозырка", парад Победы, общегородские культурно-массовые мероприятия всегда проходили при активном участии режиссера и ведущего.