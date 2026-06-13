Худрук российского драмтеатра погиб в ДТП

Худрук Новороссийского драмтеатра Кушпель погиб в автомобильной аварии
Главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра им. В. П. Амербекяна Евгений Кушпель погиб 13 июня в автомобильной аварии. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.
"Сегодня вечером в автомобильной аварии трагически погиб Евгений Леонидович Кушпель, главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра им. В. П. Амербекяна. Евгений Леонидович для многих новороссийцев стал надежным проводником в мир театрального искусства, примером истинного патриотизма и преданного служения своему делу. Мы всегда с гордостью узнавали его во многих известных художественных фильмах и сериалах, где его невероятный талант позволил сыграть более семи десятков ярких киноролей", - написал он.
По словам Кравченко, все главные торжества города-героя Новороссийска - Всероссийская патриотическая акция "Бескозырка", парад Победы, общегородские культурно-массовые мероприятия всегда проходили при активном участии режиссера и ведущего.
"Известие о гибели Евгения Леонидовича пока еще очень трудно осознать, это невосполнимая, тяжелая утрата для города-героя. Заслуженный работник культуры Кубани, ветеран труда, "Патриот города-героя Новороссийска", актер, режиссер, наставник, любящий муж, отец и дедушка. Новороссийск скорбит. Светлая память великому человеку и таланту", - отметил глава Новороссийска, принося соболезнования родным и близким Евгения Кушпеля.