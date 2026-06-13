Глава Новороссийска сообщил о гибели режиссера Евгения Кушпеля

Вечером 13 июня в автомобильной аварии трагически погиб главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра имени В.П. Амербекяна Евгений Кушпель. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города-героя Андрей Кравченко.

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По словам Кравченко, уход Кушпеля стал «невосполнимой, тяжелой утратой для города-героя». Всю свою жизнь режиссер посвятил развитию театрального искусства в Новороссийске, оставаясь для местных жителей «надежным проводником в мир театра».

Кушпель был не только театральным деятелем, но и известным актером кино — за его плечами более семидесяти ярких ролей в фильмах и сериалах. Кроме того, он выступал в роли режиссера и ведущего главных городских торжеств: Всероссийской патриотической акции «Бескозырка», парада Победы и других значимых для Новороссийска мероприятий.

Евгений Леонидович носил почетные звания «Заслуженный работник культуры Кубани», «Ветеран труда» и «Патриот города-героя Новороссийска». Глава города выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибшего, назвав его «великим человеком и талантом».

Евгений Кушпель родился 6 июня 1957 года в Новороссийске и всю свою профессиональную жизнь был тесно связан с родным городом. Он окончил Астраханский институт рыбной промышленности и хозяйства, затем режиссерское отделение Краснодарского университета культуры. В 2016 году Кушпель получил дополнительное образование по курсу «Театральная режиссура» в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина в мастерской народного артиста России Кама Гинкаса. В кино дебютировал в 1985 году, снявшись в фильме «Бармен из золотого якоря», а регулярно сниматься начал с 2003 года. Театралы и кинозрители запомнили его работы в спектаклях «Кин IV», «Король Лир», фильмах «Горько!» и «Морские дьяволы».