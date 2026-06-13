В Геленджике открылся первый в России и в мире винный город

Первый в России и в мире винный город "Белый мыс" открылся в Геленджике, передает корреспондент ТАСС.

Винный город располагается на набережной города, его общая площадь составляет 42 тыс. кв. м.

На территории винного города, в том числе располагаются музей вина Льва Голицына, энотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России.

Как подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на открытии, появление музея - это знаковое событие не только для отрасли, но и для всей страны. "Наконец есть пространство, которое широко и интересно рассказывает людям о том, что российское виноделие имеет глубокие корни. Ведь многие до сих пор воспринимают его как что-то новое, хотя на самом деле за ним стоит большая традиция, сильные имена и целая культура. Россия всегда была винной державой и уверенно продолжает ей быть", - добавил он.

Постоянная экспозиция музея площадью более 3 тыс. кв. м знакомит гостей с историей и технологиями российского виноделия. По масштабу и тематическому охвату - это одна из крупнейших в мире экспозиций. В основе - подлинные предметы и архивные документы, значительная часть которых ранее не экспонировалась.