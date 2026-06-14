В Минпросвещения рассказали о первых результатах ЕГЭ

Участники Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начали получать первые результаты экзаменов, которые прошли 1 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения России.

В ведомстве отметили, что свои результаты узнали участники экзаменов, которые сдавали литературу, историю и химию.

Уточняется, что общее количество участников ЕГЭ по этим учебным предметам составило 231 895 человек.

В ведомстве отметили, что следующими получат результаты выпускники, сдававшие ЕГЭ по русскому языку. Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня.

До этого депутат петербургского заксобрания Антон Соловьев призвал сократить сроки проверки выпускных экзаменационных работ и ускорить оглашение результатов ЕГЭ и ОГЭ. Соответствующее предложение он направил министру просвещения России Сергею Кравцову.

Сейчас сроки проверки ОГЭ составляют 10 дней, а для объявления итогов ЕГЭ могут отводить до двух недель.

По мнению парламентария, ожидание результатов на протяжении такого времени провоцирует серьезное эмоциональное напряжение как у школьников, так и у их родителей.

Ранее выпускникам объяснили, когда можно пересдать ЕГЭ после удаления за шпаргалки.