В Краснодаре мужчина упал с сапборда из-за волны от внедорожника

В Краснодаре, который накануне оказался во власти мощного ливня, произошёл необычный инцидент. Водитель белого Mercedes-Benz G-Class (Gelandewagen) двигался на небольшой скорости по затопленной улице с индивидуальной застройкой. Левее автомобиля по воде на сапборде плыл мужчина. Когда внедорожник обогнал сапбордиста, поднявшаяся за машиной волна сбросила человека в воду. Весь процесс водитель снимал на камеру и выложил в сеть.

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На кадрах видно, что уровень воды на улице достигал нескольких десятков сантиметров, что позволило использовать сапборд как плавсредство. Водитель «гелика» прокомментировал произошедшее: ему стало «очень стыдно», но при этом он признался, что ему и «весело». Ролик быстро разлетелся по соцсетям и вызвал неоднозначную реакцию — одни пользователи осудили шутника, другие оценили юмор.

Напомним, что накануне на Краснодар обрушился сильнейший ливень с градом, за сутки выпала полуторамесячная норма осадков — почти 90 мм. Город оказался подтоплен, коммунальные службы откачивали воду с улиц. Жители передвигались по затопленным дорогам на лодках, сапбордах и вейкбордах. Именно в таких условиях и произошёл этот курьёзный случай.

Хотя инцидент закончился без серьёзных последствий (мужчина, предположительно, не пострадал), он вновь поднимает вопрос об etiquette на воде и об ответственности водителей за создаваемые волны. В соцсетях шутят: «Водитель хотел проверить проходимость «гелика», а проверил плавучесть сапбордиста». Сам же герой ролика, вероятно, ещё долго будет вспоминать своё «купание» посреди улицы.