В Нижегородской области ушел из жизни 100-летний ветеран Николай Рудых

13 июня на 101-м году жизни ушел из жизни почетный гражданин Дзержинска, участник Великой Отечественной войны Николай Кузьмич Рудых. Об этом сообщает администрация города.

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Николай Кузьмич родился в Забайкалье. В 1943 году, едва отметив 17-летие, отправился на фронт защищать Родину. Служил разведчиком-корректировщиком огня в истребительно-противотанковом артиллерийском полку Забайкальского фронта. За свои заслуги он был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Японией" и юбилейными медалями.

После войны Николай Кузьмич посвятил себя мирному труду и работал на благо страны до 83 лет. Несмотря на суровые испытания, он сохранил жизнелюбие, доброту и умение видеть красоту в простых вещах. До последних дней он оставался светлым и мудрым человеком. В 2025 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин Дзержинска". Это признание его личных заслуг стало символом нашей благодарности за Великую Победу и его вклад в судьбу страны. В День 81-й годовщины Победы мы поздравляли Николая Кузьмича с его столетним юбилеем. Уход Николая Кузьмича - большая утрата для города. Мы прощаемся с человеком, который подарил нам жизнь и будущее, - говорится в некрологе мэрии.