Охотник назвал главную ошибку пропавшей семьи Усольцевых

За девять месяцев поисковики так и не нашли никаких следов семьи Усольцевых, исчезнувшей в красноярской тайге. Местный охотник Виктор Маягачев рассказал, какой могла быть главная ошибка пропавших, пишет aif.ru.

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Охотник отметил, что опытный турист всегда имеет в рюкзаке несколько средств для ориентации в тайге: компас, GPS-навигатор, смартфон. Если одно из устройств разрядится или сломается, выручат другие.

«Усольцев очень легкомысленно отнесся к походу, по тропе туда и обратно можно и без этого обойтись, но они, видимо, сошли с тропы, а тайга ошибок не прощает», — сказал Маягачев.

Он добавил, что не согласен с тем, что семью могли растерзать дикие звери и считает данную версию маловероятной.

Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина пропали в красноярской тайге 28 сентября 2025 года. Они пошли в поход к скале Буратинка недалеко от посёлка Кутурчин.

Знакомая Усольцевых раскрыла новые детали жизни семьи

На этой неделе появилась информация о новом этапе поисков Усольцевых.