Пригожин рассказал о зяте, посмертно награжденном орденом
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал что его дочь Даная получила орден Мужества за погибшего на СВО супруга. Об этом сообщает NEWS.ru.
Пригожин рассказал, что Евгений Ткаченко воевал на Купянском направлении, погиб и был посмертно удостоен награды.
«[Мой зять Евгений] получил орден Мужества недавно. Посмертно. 28 лет ему было — погиб, слишком молодым. Он защищал Родину. Внук мой остался без отца», — рассказал продюсер.
Пригожин не исключил, что будет продюсировать фильм о погибшем зяте.
Продюсер также рассказал, что у его зятя была непростая судьба. Он рос в детдоме, ушел на СВО добровольцем, оставив дома жену и новорожденного сына. После гибели мужчины его родственники начали тяжбу с дочерью Пригожина из-за посмертных выплат. Они «помотали нервы крепко», хотя при жизни Евгения ничем ему не помогли, отметил продюсер.
Он добавил, что на фронте сражаются много молодых, и у него «сердце кровью обливается» от мысли о том, как им там тяжело.
«Они наши близкие все», — заключил Пригожин.