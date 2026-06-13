Срок расторжения брака в РФ при наличии детей предложили удвоить

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина предложила рассмотреть возможность увеличения сроков бракоразводного процесса. Об этом она сообщила ТАСС, заявив о необходимости дать супругам больше времени для принятия окончательного решения.

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По мнению сенатора, при наличии детей минимальный срок расторжения брака следует увеличить с трех до шести месяцев. Для семей без детей этот период предлагается продлить с одного до трех месяцев.

Косихина отметила, что в настоящее время при отсутствии детей и имущественных споров брак может быть расторгнут в течение месяца, тогда как в других случаях процедура обычно занимает около трех месяцев.

Сенатор считает, что часть решений о разводе принимается под влиянием эмоций, а дополнительное время может помочь супругам пересмотреть свое решение. По ее словам, сохранение семьи должно оставаться одним из приоритетов государственной политики.

Она также указала, что вопросы укрепления традиционных семейных ценностей и сокращения числа разводов находятся на особом контроле руководства страны. Косихина напомнила, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее обращала внимание на необходимость законодательных изменений в этой сфере и отмечала, что в ряде других государств процедура расторжения брака занимает больше времени, чем в России.