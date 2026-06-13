Росавиация: аэропорты РФ полностью обеспечены топливом

Российские аэропорты полностью обеспечены авиатопливом для выполнения запланированной программы перевозок, которая идёт в штатном режиме.

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Об этом РИА Новости сообщили в Росавиации.

В агентстве отметили, что ситуация с поставками энергоресурсов находится на постоянном контроле как авиационных властей, так и руководства аэропортов.

«Гражданская авиация России продолжает выполнять программу перевозок в штатном режиме. Аэропорты обеспечены топливом в полном объёме под программу перевозок, заявленную авиакомпаниями», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ряде аэропортов вступили в силу рекомендации, ограничивающие заправку иностранных воздушных судов. Эти меры призваны исключить практику заправки «впрок».