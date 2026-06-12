Умер актер из сериала «Семнадцать мгновений весны»

Советский и латвийский актер Паул Буткевич, известный по роли в сериале «Семнадцать мгновений весны», скончался на 86-м году жизни. Последние дни артист провел в латвийской больнице Екабпилса. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в его окружении.

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— Паул Буткевич перенес серию инфарктов и инсультов. В последние годы он тяжело болел и не вставал с инвалидного кресла, — передает Aif.ru.

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Родственники Буткевича до последнего надеялись, что его самочувствие улучшится. В частности, ранее дочь актера опубликовала в соцсетях фотографии из больницы, написав, что надеется еще побыть с отцом.

Паул Буткевич известен по работе над такими фильмами, как «Сильные духом», «Возвращение «Святого Луки», «Без срока давности», «Государственная граница», «Европейская история», «Ватерлоо», «Гардемарины, вперед!» и «Виват, гардемарины!».