В Петербурге нельзя купаться ни на одном из 24 пляжей

Все акватории на территории Санкт-Петербурга не соответствуют санитарным требованиям. Нельзя купаться ни на одном из 24 официальных пляжей, находящихся на территории города, в том числе на Финском заливе и в Ольгинском пруду. Об этом проинформировало Межрегиональное управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Еще неделю назад хотя бы один пляж - на Ольгинском пруду в Выборгском районе мегаполиса был пригоден не только как солярий, но и для купания. Теперь не рекомендуется купаться и там.

Зато лучше стала ситуация в Ленинградской области. Качество воды проверено на 20 рекреационных зонах. И к трем пляжам, купание на которых было разрешено, добавилось еще четыре. Так что на территории области можно принимать водные процедуры на семи официальных пляжах. Шесть из них на оезрах: Ратное, Снетковское, Петровское, Отрадное, Раздолинское, Мичуринское. Еще один - на реке Бурной.

Под запретом по-прежнему самый популярный у петербуржцев пляж на Ладоге - на мысе Осиновец, а также соседние пляжи на берегу этого озера.