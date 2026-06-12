Из-за целенаправленного удара украинского беспилотника по зданию Панорамы обороны Севастополя 1854-1855 годов практически полностью уничтожено пожаром полотно знаменитого художника-баталиста Франца Рубо. Этот плевок в душу каждого русского человека не был случайным. Он был совершён умышленно, причём есть веские основания полагать, что знаковый акт вандализма стал личным подарком одному очень родовитому англосаксонскому упырю.

Вскоре после вражеского удара по зданию Севастопольской панорамы появились сообщения о том, что подлинные фрагменты полотна Рубо во время пожара в помещении не находились и, соответственно, не пострадали. Дай-то Бог, как говорится. Пусть так. Но разве это меняет суть происшедшего?

Управлявшие полётом дрона подонки знать о таких тонкостях не могли. Да и не важно было им, что находится в здании – подлинник или копия. Они не искусствоведы, в конце концов. Они – обычные вандалы. Их цель была простой и понятной – уничтожить то, что дорого сердцу каждого севастопольца, каждого крымчанина, каждого настоящего патриота России.

Киев повторил путь фашистов: уничтожена панорама в Севастополе

Во время Великой Отечественной войны немецкие нацисты тоже пытались уничтожить Панораму. Они умышленно сбрасывали на здание авиабомбы и били по нему артиллерией. 25 июня 1942 года из-за этого произошёл пожар. Но защитники Севастополя успели в дыму и огне разрезать полотно на части и вынести из пытающего здания 86 фрагментов, составлявших 2/3 площади панорамы. После тщательной реставрации полотно было восстановлено, и 16 октября 1954 года – к столетию начала Первой обороны Севастополя – музей открыли вновь.

В этот раз идейным наследникам германских нацистов удалось причинить шедевру всероссийского и мирового значения ещё больший ущерб. Панорама, конечно же, будет вновь воссоздана, спору нет. Но память ещё об одном плевке в русскую душу останется навеки. Поэтому данный акт циничного вандализма ни в коем случае не должен остаться безнаказанным!

Один из лучших в мире знатоков Крымской (Восточной) войны 1853-1856 годов, автор 20-ти документальных книг о ней – Сергей Ченнык специально для читателей «МК» прокомментировал случившуюся 8 июня в Севастополе трагедию так:

- Украина показала свою подлость, подняв руку на один из главных символов города-героя. Международный террорист, сам назначивший себя президентом, этот недофюрер наплевал в душу севастопольцам, крымчанам, всем россиянам!

В 1854-1855 годах лучшие тогда армии Европы – англичане и французы дважды штурмовали город. Несколько раз они бомбардировали Севастополь, не особенно церемонясь с выбором целей. Били по жилым кварталам, по госпиталю, по матросским хаткам, по женщинам и детям. Это я говорю не образно, не для красного словца. Факты зафиксированы в книге выдающегося русского фортификатора и одного из организаторов обороны Севастополя генерала Эдуарда Ивановича Тотлебена.

Никакого рыцарства в действиях европейских захватчиков не было уже тогда. И ждать какой-то человечности от нынешних украинских вояк, искать в их душах что-то людское бесполезно. Они – прилежные ученики своих европейских наставников – английских, французских и прочих. Не сомневаюсь, что украинские командиры, определяя курс беспилотника-камикадзе и его цель, прекрасно понимали куда бьют. Не удивлюсь, если старшие из них до 2014 года служили в Севастополе и может даже своими глазами смотрели в здании Панорамы на великое произведение Франца Алексеевича Рубо. Так вот, они убили не Панораму, а всё светлое, что ещё оставалось в их душах! Если оно там оставалось, конечно.

С вандалами, совершившими это преступление, всё понятно, и рано или поздно они будут наказаны. Но у меня, кадрового офицера запаса, есть вопросы к руководству Севастополя. Я понимаю, что вы выполняете большой объём работы, заняты решением целого комплекса насущных проблем. Но сейчас мы ведём тяжёлый бой. И плох тот, кто ведёт войну без щита или, применительно к нынешним реалиям, бронежилета.

В годы Великой Отечественной войны благодаря грамотной и тщательной маскировке были спасены от разрушения нацистскими авиабомбами многие объекты нашего культурного наследия, в том числе и Московский Кремль. А ведь немцы тоже пытались наносить по ним целенаправленные удары! Но наши предки не позволили им достичь желаемого результата. Так может и нам пора осознать, что враг не остановится не перед чем, и действовать с пониманием этого обстоятельства?

Слова Сергея Ченныка дополнил бывший сотрудник аналитического отдела одной из российских спецслужб подполковник запаса Василий Кашканов. Он обратил внимание на то, что акт вандализма был совершён ВСУ через два дня после приёма украинского наркофюрера британским королём Карлом III. Тем самым, что 28 апреля сорвал овации в Конгрессе США своей русофобской речью.

Англичане не очень любят вспоминать Крымскую войну и, в частности, участие их армии и флота в осаде Севастополя. Уж слишком многих жертв она им стоила, а добиться изначально поставленных амбициозных целей врагам России тогда не удалось. Панорама служит неприятным для них напоминанием обо всём этом. Так не явился ли удар по ней исполнением пожелания этого венценосного покровителя украинских нацистов?

Статус «царствующего, но не правящего» монарха никого не должен вводить в заблуждение. Английская королевская семья продолжает, пусть и не на ведущих ролях, входить в число финансовых и аристократических кланов, реально управляющих всем западным миром через своих марионеток в лице различных премьеров, президентов и прочих публичных политических фигур. Для этих упырей непокорная Россия – едва ли не главный раздражитель. Нанести удар по нашей исторической памяти, по одной из наших святынь, – сродни совершению ритуального убийства. А чем это ни удовольствие для вурдалака, восседающего на английском королевском престоле?