Назван самый сложный день недели

Самый сложный день недели для человека — четверг, рассказал журналистам академик РАН Геннадий Онищенко. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Ученый отметил, что в воскресенье люди обычно отдыхают, а в понедельник биологический ритм начинает идти вверх. Пика он достигает к среде, после чего наступает спад.

В связи с этим, подчеркнул Онищенко, в четверг в школах и вузах не следует устраивать проверочные работы и экзамены.

Британские социологи, в свою очередь, заявили, что самым сложным днем является вторник, во всяком случае, для офисных работников.

Специалисты пояснили, что клерки по понедельникам не проявляют особого рвения на работе, откладывая все трудные дела на завтра.

В связи с этим, во вторник утром офисные работники сталкиваются с максимальной рабочей нагрузкой — им приходится доделывать отложенное и выполнять новые задачи.

Старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова объяснила, что для тех, кто работает пять дней в неделю, самые тяжелые дни — четверг, в особенности, его вторая половина, и пятница.

Это связано с тем, пояснила она, что к концу недели накапливается усталость, собираются незаконченные, отложенные проекты.

Исследовательница констатировала, что россиянам необходимо научиться планировать свое время и распределять нагрузку равномерно по дням недели, тогда будет легче.