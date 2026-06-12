Журналист Владимир Познер высоко оценил поведение 19-летней российской теннисистки Мирры Андреевой после победы на «Ролан Гаррос».

Он посетил финальную встречу турнира и послематчевую пресс-конференцию в Париже. По его словам, спортсменка грамотно отвечала на все каверзные вопросы, «проявив ум и чувство юмора».

Познер подчеркнул, что способность мыслить не зависит всегда от возраста. Даже молодой теннисистке удалось мастерски ответить на непростой вопрос о флаге.

— Я немного запереживал, что же она скажет, но очень обрадовался итогу. Она справилась. Мирра обладает хорошим чувством юмора, — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Публицист также добавил, что у россиянки есть все исходные данные, чтобы стать крупной фигурой в этом виде спорта.

6 июня Андреева победила спортсменку из Польши Майю Хвалиньскую в финале Открытого чемпионата Франции. Встреча проходила на грунтовых кортах в Париже и завершилась со счетом 6:3, 6:2.

Российский теннисист Даниил Медведев тоже поздравил соотечественницу Андрееву с ее первой победой на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос — 2026». Спортсмен назвал ее игру «загляденьем».