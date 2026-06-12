Людмилу Чурсину похоронили на Сестрорецком кладбище под Санкт-Петербургом
Народную артистку СССР Людмилу Чурсину в пятницу, 12 июня, похоронили на Сестрорецком кладбище, расположенном в 40 километрах от Санкт-Петербурга. Актриса сама выбрала это место, поскольку там находится могила ее сестры Эвелины. Для удобства прощающихся организовали бесплатные автобусы до кладбища.
Директор Театра российской армии Милена Авимская рассказала, что фотография Чурсиной, которая установлена на могиле артистки, является ее любимым. Она добавила, что актриса приезжала сюда неоднократно не только к сестре, но и нескольким своим друзьям, которые похоронены там же. В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в ближайшее время появится сквер имени Чурсиной.
Перед погребением актрисы рота почетного караула сделала несколько выстрелов, отдав дань уважения таланту актрисы. Людмилу Чурсину похоронили под гимн России, после чего к ее племяннику Алексею подошли военнослужащие и вручили ему флаг России, передает Starhit.ru.
О смерти Людмилы Чурсиной стало известно 10 июня — об этом рассказали в московском Театре Российской армии, где работала актриса. Народной артистке СССР было 84 года.