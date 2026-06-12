Людмилу Чурсину похоронили на Сестрорецком кладбище под Санкт-Петербургом

Народную артистку СССР Людмилу Чурсину в пятницу, 12 июня, похоронили на Сестрорецком кладбище, расположенном в 40 километрах от Санкт-Петербурга. Актриса сама выбрала это место, поскольку там находится могила ее сестры Эвелины. Для удобства прощающихся организовали бесплатные автобусы до кладбища.

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Директор Театра российской армии Милена Авимская рассказала, что фотография Чурсиной, которая установлена на могиле артистки, является ее любимым. Она добавила, что актриса приезжала сюда неоднократно не только к сестре, но и нескольким своим друзьям, которые похоронены там же. В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в ближайшее время появится сквер имени Чурсиной.

Перед погребением актрисы рота почетного караула сделала несколько выстрелов, отдав дань уважения таланту актрисы. Людмилу Чурсину похоронили под гимн России, после чего к ее племяннику Алексею подошли военнослужащие и вручили ему флаг России, передает Starhit.ru.

О смерти Людмилы Чурсиной стало известно 10 июня — об этом рассказали в московском Театре Российской армии, где работала актриса. Народной артистке СССР было 84 года.