В Кирове развернули самый большой флаг России

В Кирове поставили рекорд по развертыванию самого крупного единого полотнища государственного флага Российской федерации.

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Об этом сообщила пресс-служба правительства Кировской области.

- Развертывание этого масштабного триколора и совместная зарядка на Театральной площади - это не просто спортивный рекорд, а мощный символ единства, патриотизма и любви к своей Родине", - сообщил министр спорта Кировской области Сергея Сулик. Его слова цитирует пресс-служба регионального правительства.

Площадь триколора составила 1700 квадратных метров, его разворачиванием занимались 3500 человек. Мероприятие стало частью торжественных массовых мероприятий в центре областной столицы. Еще одним из сопутствующих событий празднования Дня России стала массовая зарядка, которая прошла на той же Театральной площади Кирова. Зарядка прошла в рамках проекта "Спорт для всех. Кировская область".