Россиян предупредили об опасности съемки одного природного явления

Попытка снять красивое видео или уникальные кадры во время грозы может закончиться фатально для оператора, рассказал журналистам ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков. Об этом пишет РИА Новости.

Исследователь пояснил, что во время грозы люди нередко снимают на смартфоны линейные и шаровые молнии. По его словам, это явление действительно красивое и необычное, поэтому его хочется запечатлеть.

Вместе с тем, подчеркнул ученый, шаровые молнии нередко бьют в смартфоны, планшеты, компьютеры. В свете этого, пользователям следует отключить устройства, вытащить вилки техники из розеток.

«В моей статистике есть случаи, когда шаровая молния попадала в людей, которые пытались ее сфотографировать при помощи мобильного телефона, и из-за этого погибло несколько человек. Поэтому на время грозы следует убрать их подальше от себя», — отметил научный сотрудник.

Специалист констатировал, что энергия шаровой молнии очень высока, несоблюдение мер безопасности при встрече с ней нередко завершается летальным исходом.

Ранее Бычков сообщил, что в 1753 году профессор Георг Рихман из Санкт-Петербурга приблизился к установке с громоотводом во время грозы, и светящийся шар величиной с кулак ударил его в голову.