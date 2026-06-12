В Петербурге началось прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной

Прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной началось в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Проститься с Чурсиной пришли десятки человек, среди них губернатор Петербурга Александр Беглов, директор Александринского театра Александр Малич, директор Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева (ТЮЗ СПб) Светлана Лаврецова и многочисленные поклонники таланта актрисы.

Чурсина умерла 10 июня в возрасте 84 лет. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Стала известна причина смерти Людмилы Чурсиной

Артистка занимала в отечественном театре и кино место, которое соединяло классическую русскую традицию с новыми сценическими задачами второй половины XX века. Ее опыт, богатая драматургическая палитра ролей сформировали образ многогранной исполнительницы. За свою жизнь Чурсина сыграла более 100 ролей в кино и сериалах, служила в трех театрах.