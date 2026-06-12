Уехавший в США журналист-иноагент отказался считать себя эмигрантом

Журналист и телеведущий Станислав Кучер (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России в США, отказался считать себя эмигрантом. Об этом он порассуждал в интервью для YouTube-канала Sheinkin40.

«Я никогда не рассматривал свою жизнь в Америке как эмиграцию. Я не называю это эмиграцией. Я никогда не считал себя эмигрантом. (...) Сегодня Америка, завтра это может быть Австралия, послезавтра — еще какая-то страна», — заявил журналист.

По словам Кучера, он расценивает свое пребывание в Соединенных Штатах как длительное путешествие. Журналист подчеркнул, что ездит по разным странам с раннего возраста.

Ранее Кучер раскрыл одну из главных причин, по которой банкротятся в США. Ведущий отметил, что граждане теряют свое состояние из-за дорогой медицины.